Dit eet je deze week met 'Dagelijkse Kost'!

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Winterse minestrone met kikkererwten

Een Italiaanse tomatensoep met wintergroenten en kikkererwten met lookbroodjes.

Dinsdag: Chinese loempia's met kip en sweet chilisaus

Verse loempia's met een vulling van geplukte kip en sojascheuten, geserveerd met zoete chilisaus.

Woensdag: Smashed cheeseburgers met baconnaise

Dunne gebakken hamburgers met gesmolten kaas en een mayonaise met krokant gebakken spek.

Donderdag: Mexicaanse shakshuka met bone

Een Mexicaans brunchgerecht met gepocheerde eieren in tomatensaus.

Vrijdag: Paling in roomsaus met geplette aardappelen

Gebakken paling in een graanmosterdsaus met room en geprakte aardappel met zure room en bieslook.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

