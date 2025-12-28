Dit eet je deze week met 'Dagelijkse Kost'!

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 28 december 2025
Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Winterse minestrone met kikkererwten
Een Italiaanse tomatensoep met wintergroenten en kikkererwten met lookbroodjes.


Dinsdag: Chinese loempia's met kip en sweet chilisaus
Verse loempia's met een vulling van geplukte kip en sojascheuten, geserveerd met zoete chilisaus.

Woensdag: Smashed cheeseburgers met baconnaise
Dunne gebakken hamburgers met gesmolten kaas en een mayonaise met krokant gebakken spek.

Donderdag: Mexicaanse shakshuka met bone
Een Mexicaans brunchgerecht met gepocheerde eieren in tomatensaus.

Vrijdag: Paling in roomsaus met geplette aardappelen
Gebakken paling in een graanmosterdsaus met room en geprakte aardappel met zure room en bieslook.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

