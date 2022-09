Dit eet je deze week met 'Dagelijkse Kost'

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Varkenskotelet met gebakken wortel, verse augurk en picklessaus

Een stevig bord dagelijkse kost boordevol groenten, gegrild vlees en een zalige saus op basis van pickles. Dit is een pure maaltijd die iedereen zal weten te smaken.

Dinsdag: Gebakken pladijs met tartaarsaus, puree en tuinkers

Een rasechte klassieker in de keuken van 'Dagelijkse kost'. Kraakverse gebakken vis, een smeuïge puree en verse tartaarsaus. Dit is echt de moeite om thuis eens te maken. Woensdag: Perzikentaart met amandel

Gebakken perziken, cakebeslag en krokante amandelschilfers als topping. De eerste taart van het nieuwe seizoen is er eentje waar je amper werk aan hebt, en het resultaat is simpelweg geniaal. Donderdag: Salade met Belgische ham, gemarineerde pruimen en cottage cheese

Een prachtige en lekkere sharing dish met alleen maar topproducten: schitterende Belgische ham, de pure smaak van cottage cheese met twee soorten peper en frisse gemarineerde pruimen. Vrijdag: Toast met tartaar van tomaat, basilicummayonaise en parmezaan

Om het weekend goed in te zetten maakt Jeroen een vegetarische versie van de klassieke steak tartaar. Lekker knapperige toastjes met een frisse tartaar van tomaat, mayonaise met basilicum en fijngeraspte Parmezaanse kaas. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.