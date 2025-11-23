Dit eet je deze week dankzij 'Dagelijkse Kost'!

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Aardappelcakes met gerookte makreel en knolselderremoulade

Gepaneerde aardappelburgers met gerookte makreel en salade met knolselder.

Dinsdag: Udon met kalfsvlees, shiitake en paksoi

Dikke tarwenoedels, gebakken reepjes kalfsvlees en in de wok gebakken groenten. Woensdag: Bouletten met witloof en puree

Gehaktballetjes in zoetzure witloofsaus en aardappelpuree. Donderdag: Hoegaardse suikervlaai

Een dichte vlaai met een vulling op basis van pudding, afgewerkt met suiker en blokjes boter. Vrijdag: Pizza calzone 'caponata'

Vegetarische dubbelgevouwen pizza met tomatensaus, gebakken groenten en gemalen kaas. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.