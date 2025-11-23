Dit eet je deze week dankzij 'Dagelijkse Kost'!

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.
Maandag: Aardappelcakes met gerookte makreel en knolselderremoulade
Gepaneerde aardappelburgers met gerookte makreel en salade met knolselder.
Dinsdag: Udon met kalfsvlees, shiitake en paksoi
Dikke tarwenoedels, gebakken reepjes kalfsvlees en in de wok gebakken groenten.
Woensdag: Bouletten met witloof en puree
Gehaktballetjes in zoetzure witloofsaus en aardappelpuree.
Donderdag: Hoegaardse suikervlaai
Een dichte vlaai met een vulling op basis van pudding, afgewerkt met suiker en blokjes boter.
Vrijdag: Pizza calzone 'caponata'
Vegetarische dubbelgevouwen pizza met tomatensaus, gebakken groenten en gemalen kaas.
'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.
Dagelijkse kost op tv
Maandag 24 november 2025 om 12u10 »
Maandag 24 november 2025 om 18u10 »
Dinsdag 25 november 2025 om 00u55 »
Dinsdag 25 november 2025 om 12u10 »
Dinsdag 25 november 2025 om 18u10 »
