Dit eet je deze week dankzij 'Dagelijkse Kost'!

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Onze spaghettisaus

Tomatensaus met groenten, pancetta, gehakt en rode wijn.

Dinsdag: Gratin van courgette en tonijn

Een ovenschotel met kaassaus, gestoofde courgette en tonijn uit blik.

Woensdag: Crêpes normandes en Mikado

Pannenkoeken met appel, roomijs, calvados en warme chocoladesaus.

Donderdag: Nasi van bloemkoolrijst en omelet

Gewokte groenten met geroosterde bloemkool, geraspte rauwe bloemkool en een omelet.

Vrijdag: Lamsschouder met spinazie en truffelvinaigrette

Langzaam gegaarde lamsschouder, gebakken aardappelen en een spinaziesalade met truffeldressing.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.