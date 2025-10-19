Dit eet je deze week dankzij 'Dagelijkse Kost'!
Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.
Maandag: Onze spaghettisaus
Tomatensaus met groenten, pancetta, gehakt en rode wijn.
Dinsdag: Gratin van courgette en tonijn
Een ovenschotel met kaassaus, gestoofde courgette en tonijn uit blik.
Woensdag: Crêpes normandes en Mikado
Pannenkoeken met appel, roomijs, calvados en warme chocoladesaus.
Donderdag: Nasi van bloemkoolrijst en omelet
Gewokte groenten met geroosterde bloemkool, geraspte rauwe bloemkool en een omelet.
Vrijdag: Lamsschouder met spinazie en truffelvinaigrette
Langzaam gegaarde lamsschouder, gebakken aardappelen en een spinaziesalade met truffeldressing.
'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.
Lees ook:
Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?
https://www.vrt.be/vrtmax/
Meer artikels over VRT 1
Meer artikels over Hotel Bonka