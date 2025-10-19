Hier zijn ze dan! King Krab, Oehoe, Bambi, Pauw, Flitser, Château en Pluisje uit 'The Masked Singer'
Kijkcijfers: donderdag 16 oktober 2025
VTM-journaliste Greet De Keyser gewond bij aanval in Washington

Dit eet je deze week dankzij 'Dagelijkse Kost'!

zondag 19 oktober 2025
Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Onze spaghettisaus
Tomatensaus met groenten, pancetta, gehakt en rode wijn.


Dinsdag: Gratin van courgette en tonijn
Een ovenschotel met kaassaus, gestoofde courgette en tonijn uit blik.

Woensdag: Crêpes normandes en Mikado
Pannenkoeken met appel, roomijs, calvados en warme chocoladesaus.

Donderdag: Nasi van bloemkoolrijst en omelet
Gewokte groenten met geroosterde bloemkool, geraspte rauwe bloemkool en een omelet.

Vrijdag: Lamsschouder met spinazie en truffelvinaigrette
Langzaam gegaarde lamsschouder, gebakken aardappelen en een spinaziesalade met truffeldressing.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.


Dagelijkse kost op tv
Maandag 20 oktober 2025 om 12u10  »
VRT 1
Een stoofpot van konijn met peperkoek, appelen en cider, witloofsla met appel en kroketten.
Maandag 20 oktober 2025 om 18u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 21 oktober 2025 om 00u30  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 21 oktober 2025 om 12u10  »
VRT 1
Tomatensaus met groenten, pancetta, gehakt en rode wijn.
Dinsdag 21 oktober 2025 om 18u10  »
VRT 1
Een ovenschotel met kaassaus, gestoofde courgette en tonijn uit blik.

Lees ook:
 Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?

K3 - K3 Show Zeesterren (CD | DVD)
CD
Justin Bieber - Swag (CD)
CD
Danny Vera - DNA (LP) (Coloured Vinyl)
CD
Persbericht VRT 1
https://www.vrt.be/vrtmax/
Meer artikels over VRT 1
Meer artikels over Hotel Bonka
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT Canvas logo

De oorlog begint steeds meer zijn tol te eisen: Reg Seekings lijdt aan nachtelijke angstdromen terwijl Tonkin voor het vuurpeloton staat. Een laatste avondmaal met een Duitse generaal biedt hem een glimp van hoop. In Termoli raakt Seekings bevriend met de achtjarige Matteo en zijn gezin. Eve duikt op midden in de chaos, vastbesloten om mee te vechten. Tonkins leven hangt ondertussen nog steeds aan een zijden draadje.

'Rogue Heroes', om 20.00 uur op VRT Canvas.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 11:30
    Atelier Cuvelier
    02:45
    Journaallus
  • 08:00
    Herfstbeelden
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 11:40
    Sarah speelt
    06:00
    Tik Tak
  • 09:55
    Geen uitzending
    07:50
    De Buurtpolitie Extra
  • 10:30
    Geen uitzending
    07:15
    Achter gesloten deuren
  • 10:55
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 11:00
    Love for Christmas
    06:50
    The Spirit of Christmas
  • 10:00
    Joe
    01:10
    Walker, Texas Ranger
  • 11:25
    DIY
    01:30
    De Tafel van de Week
  • 11:00
    NCIS: Hawaii
    02:35
    Geen uitzending
  • 11:35
    Cops
    07:45
    The First 48
  • 11:35
    Bal National
    06:50
    The Block Australia
  • 11:40
    Homicide: Hours to Kill
    08:45
    World's Most Evil Killers
  • 11:30
    Transport & Van.TV
    04:22
    Herhalingslus
  • 11:38
    Hallo Roger
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:00
    Winterse Kost
    02:05
    Loïc zot van koken weekmenu
  • 11:10
    Inspector George Gently
    02:25
    The Great British Bake Off
  • 11:30
    Station 19
    07:20
    Zombie House Flipping
  • 08:50
    NOS Sport: Marathon van Amsterdam 2025
    08:00
    NOS Journaal
  • 11:40
    De Verandering
    08:00
    Nieuwsuur
  • 11:30
    Party Crew
    07:55
    Dino Daan & Lucy
Verwante artikels