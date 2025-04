Dit eet je deze week dankzij 'Dagelijkse Kost'!

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Pasta carbonara met guanciale en spinazie

Een pasta carbonara met speltpasta, krokant gebakken guanciale en veel spinazie.

Dinsdag: Chocoladeflan met slagroom en chocoladeschilfers

Een bodem van gistdeeg gevuld met chocoladeflan, afgewerkt met slagroom en twee soorten chocoladeschilfers. Woensdag: Gevulde paprika's met linzen, geitenkaas en salsa verde

Geroosterde paprika's met een vulling van veel groenten en linzen, gegratineerd met geitenkaas en honing en geserveerd met een groene kruidensaus. Donderdag: Stoofpotje van asperges en witte pens met beurre blanc van kervel

Gestoofde asperges, gebakken witte pens, botersaus met kervel, croutons en een gepocheerd eitje. Vrijdag: Regenboogforel met artisjok barigoule en puree met tuinkruiden

In de oven geroosterde regenboogforel, violet artisjokken in een lauwe Provençaalse vinaigrette met tomaat en spek, en puree met groene kruiden. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!