Dit eet je deze week dankzij 'Dagelijkse Kost'!

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Gebakken makreel met mosterdpuree en zuurkool

Dagelijkse kost pur sang! Zo kan je deze gebakken makreelfilet met mosterdpuree en licht gepimpte zuurkool het best omschrijven.

Dinsdag: Sint-jakobsschelpen, zeekraal en witte rammenas

Het hoeft niet alle dagen vlees met groenten en patatten te zijn. Ook dit fijne voorgerechtje met sint-jakobsschelpen, zeekraal en witte rammenas is dagelijkse kost! Jeroen werkt het gerecht af met een fijne vinaigrette met clementines in de hoofdrol. Woensdag: Cake met speculaas en koffie

Wat smaakt er beter bij een lekker kopje koffie of thee dan een dikke plak zelfgemaakte cake? Een luchtige cake met speculaas en de subtiele smaak van koffie, afgewerkt met een romige karamel en crunchy speculaas. Deze cake moet je vast en zeker eens geprobeerd hebben! Donderdag: Varkensgebraad met schorseneren in witte saus

Vandaag staat er weer zo'n gouwe ouwe op het menu: varkensgebraad 'en cocotte' met schorseneren in witte saus en een eenvoudig gekookt patatje erbij. Je hoeft het niet altijd ver te zoeken om tot een geweldig resultaat te komen! Vrijdag: Ravioli met mortadella en pecorino

Om het weekend met een feestje van start te laten gaan, maakt Jeroen vandaag een topravioli, gevuld met mortadella en pecorino. Afwerken doet hij met gebakken guanciale, ofwel Italiaans wangspek. Een hele mond vol, maar deze Italiaanse deegkussentjes zijn vooral vol van smaak!