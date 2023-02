Dit eet je deze week dankzij 'Dagelijkse Kost'!

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Curry van groene groenten

Een knalgroene saus op basis van broccoli, rijst en groene curry, afgewerkt met knapperige, groene groenten en verse, groene kruiden. Zo lekker en zo eenvoudig!

Dinsdag: Schartong, preipuree en witte wijnsaus met mosterd en dragon

Een supperlekker gebakken visje met stoemp van prei en een rijke saus met mosterd en dragon. Voor een simpele weekavond kan dit tellen! Woensdag: Bananentaart met Bretoense zanddeeg, slagroom en witte chocolade

Wat een toptaart! De heerlijk kruimelige bodem is gemaakt van Bretoens zanddeeg. Daarbovenop komt smeuïge pudding en een toplaag van slagroom met schijfjes banaan. Donderdag: Blanquette van kippendijen met wintergroenten, waterkers en kroketten

Een rijk en oerklassiek 'one pot wonder' met het beste stukje van de kip, verschillende wintergroenten en, hoe kan het ook anders, kroketten. Vrijdag: Orecchiette met erwten, pancetta en pecorino

Om het weekend in te gaan, maakt Jeroen vandaag een stevige pan pasta met slechts een paar ingrediënten: pastaschelpjes met erwten, krokant gebakken pancetta en de volle smaak van pecorino. Dit moet je gewoon eens gemaakt hebben! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.