Dit alles zie je in juli op Pickx+

De baseline die Pickx+ uitdraagt, is geen lege belofte. Met talloze internationaal gelauwerde series en films, straffe eigen producties, kwalitatieve evenementen en de meest verrassende shows, houdt Pickx+ ook dit voorjaar de kijkers op het puntje van hun stoel.

'Vlaanderen Muziekland'

Aalst: Woensdag 24 juli 2024, 21u00

Maaseik: Woensdag 31 juli 2024, 21u00

Bilzen: Woensdag 7 augustus 2024, 21u00

Nieuwpoort: Woensdag 14 augustus 2024, 21u00

Malle: Woensdag 21 augustus 2024, 21u00

Geraardsbergen: Woensdag 28 augustus 2024, 21u00

Diest: Woensdag 9 september 2024, 21u00

De kracht van 'Vlaanderen Muziekland' is ongetwijfeld het ’naar de mensen toekomen’. De rondreizende muziekkaravaan houdt ook in de zomer van 2024 halt op 8 verschillende toplocaties verspreid over gans Vlaanderen. In tegenstelling tot de andere TV-muziekshows, doet de productie van 'Vlaanderen Muziekland' een fysieke tour doorheen het Vlaamse landschap. Dat is in deze grootorde uniek. Ook op het scherm wordt die lijn en strategie doorgetrokken. Naast Pickx+ zenden ook alle deelnemende regionale TV-zenders wekelijks uit. Het populaire muziekprogramma komt dus letterlijk en figuurlijk 'naar je toe', tot in de woonkamer.

'War of the Worlds'

Ep.2 - Woensdag 17 juli 2024, 17u00

Ep.3 - Maandag 22 juli 2024, 20u00

George en Amy wonen in Londen tijdens het Edwardiaanse tijdperk. Het gelukkige stel wil graag een leven uitbouwen samen en zich settelen, maar dat gaat niet volgens plan. Een invasie van een buitenaards wezen gooit namelijk roet in hun toekomstplannen. Hoe zullen ze omgaan met de veranderende wereld rondom zich?

'Victoria'

Zondag 28 juli 2024, 22u30

In deze serie krijgt de kijker een blik in het vroege, jonge leven van koningin Victoria. Het verhaal doorloopt alle toonaangevende en invloedrijke fases in haar leven, van haar troonsbestijging op 18-jarige leeftijd tot haar verkering en huwelijk met prins Albert.

'.doc extra: Many Voices'

Maandag 29 juli 2024, 22u30

Welkom bij '.doc extra: Many Voices'. Waar die naam vandaan komt? Wel, heel binnenkort, van 7 tot 11 augustus, loopt het centrum van Antwerpen weer helemaal vol voor de Antwerp Pride. Met op zaterdag 10 augustus het hoogtepunt: de Pride Parade. Pickx+ zal er die dag ook bij zijn om de parade live naar je TV-scherm te brengen.

Many Voices is het thema van de Pride dit jaar. Omdat ze hopen om zoveel mogelijk verschillende stemmen samen te brengen en te laten horen. En in de hoop dat er zoveel mogelijk naar elkaar geluisterd wordt. En dat is nu ook exact wat wij hier gaan doen bij .doc extra: Many Voices. Welkom!

In deze aflevering wordt de kijker ondergedompeld in de wereld van de non-binaire genderidentiteit. Mensen die zich niet identificeren als vrouw of man, maar ergens daartussen. En ook daarbinnen zijn nog ontzettend veel variaties. Het is een boeiende wereld waar de kijker dankzij deze .doc extra een beetje meer wegwijs in kan geraken.

Host: Nathalie Delporte

Gasten

Charlie Dewulf staat bekend als eerste non-binaire regisseur en non-binaire kandidaat van 'De Slimste Mens Ter Wereld'. Ze deed ook mee aan 'Celebrity Masterchef'.

An Verleysen werkt in een school en zit in het bestuur van de belangenvereniging 'Intersekse Vlaanderen'.

Uwi Van Hauwermeiren is activist en heeft een eerlijke en sprekende Instagrampagina.

In de docu 'Not a boy, not a girl' - die te zien is als onderdeel van deze .doc extra - volgen we het leven van jonge Australiërs die als non-binair of genderdivers door het leven gaan. Stuk voor stuk heel straffe verhalen.