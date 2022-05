Disney Channel is klaar voor een allerleukste maand mei

Anne en de Plantars worden naar Los Angeles gebracht, waar ze een weg terug naar Amphibia moeten vinden om de wereld te redden van een kwaadaardige koning en zijn mechanische leger.

AMPHIBIA

Vanaf 9 mei elke maandag tot en met vrijdag om 17.00 uur op Disney Channel

DE GEEST EN MOLLY MCGEE

In 'De Geest en Molly McGee' volgen we de vrolijke jonge tiener Molly McGee en de knorrige geest Scratch. Als een toverspreuk van Scratch mislukt, raken de twee voor altijd aan elkaar verbonden.

Vanaf 21 mei elke zaterdag en zondag om 14.00 uur op Disney Channel

GROEN IN DE GROTE STAD

De familie Groen verhuist naar de grote stad. Samen leren ze om zich aan te passen aan de chaos van Grote Stad en leren ze de mensen uit de stad wat over de gebruiken van het platteland.

Zaterdag 28 en zondag 29 mei vanaf 10.00 uur op Disney Channel

NIEUWE AFLEVERINGEN

RAVENS HUIS

Beste vriendinnen Raven en Chelsea zijn weer samen en voeden hun drie kinderen op onder één dak! Ravens elfjarige tweeling Booker en Nia, en Chelsea’s negenjarige zoon Levi slaan zich door een chaotisch, maar leuk huishouden waar vaak de beste vriendin van de tweeling en buurmeisje Tess aan meedoet. Raven ziet nog flitsen van de toekomst, maar ze is niet de enige in het gezin die dat kan – Booker heeft dezelfde vaardigheid. Hoewel de toekomst niet altijd kristalhelder is, wat de situatie ook is, zoeken ze het samen uit als één groot gezin.

Vanaf 1 mei elke zondag om 11.05 uur op Disney Channel

NIEUWE AFLEVERINGEN

PUPPYVRIENDJES

Twee puppies die houden van plezier maken, Bingo en Rolly, zijn broertjes die altijd zin hebben in een avontuur! Een nieuwe puppy genaamd Keia gaat mee op pad. Of ze nu hun baasje Bob helpen of een vriend in nood, hun 'puppytastische' missies leiden de pups de hele buurt door, en zelfs de wereld rond! Waar ze ook naartoe gaan, Bingo en Rolly weten dat het leven veel spannender en gekker is met je beste vriend en broertje aan je zijde.

Vanaf 2 mei elke maandag tot en met vrijdag om 15.05 uur op Disney Junior

NIEUWE AFLEVERINGEN

MICKEY MOUSE FUNHOUSE

Mickey Mouse en zijn vrienden - Minnie, Goofy, Donald, Katrien en Pluto - hebben een nieuwe vriend! Funny, een betoverd en pratend speelhuis, neemt ze mee op avonturen naar unieke werelden die tot de verbeelding spreken.

Vrijdag 23 mei maandag tot en met vrijdag om 08.30 uur op Disney Junior

NIEUWE AFLEVERINGEN

PJ MASKS: PYJAMAHELDEN

Overdag leven Greg, Connor en Amaya een gewoon leven: ze zijn vrienden, buren en klasgenoten. Maar ‘s avonds activeren ze hun armbanden die verbonden zijn met de pyjama’s, en worden ze: De Pyjamahelden. Ze krijgen speciale krachten om de stad te beschermen van de schurken. Het dierenamulet van Greg (Gekko) zorgt dat hij op muren kan lopen en blijft overal stevig aan vastkleven. De superkracht van Connor (Catboy) maakt hem supersnel en Amaya (Owlette) kan kilometers ver kijken vanuit de lucht. Vanuit het hoofdkantoor gaan ze op avonturen, stoppen ze slechteriken en verslaan ze schurken.

Zaterdag 21 mei om 08.30 uur op Disney Junior

THEMA

FAMILIEDAG

Kijk samen met je familie naar je favoriete series, zoals 'De Speelgoeddokter', 'Bluey', 'Fancy Nancy Clancy' & 'T.OT.S.'!

Zondag 15 mei vanaf 12.00 uur op Disney Junior