Dinsdag in '#Weetikveel': de energiefactuur

Foto: Eén - © VRT 2021

'#weetikveel' houdt de vinger aan de pols met een aflevering over de energiefactuur. Waarvoor betalen we nu allemaal? Kobe krijgt een rondleiding in het nationale controlecentrum van Elia, waar ze 8.000 kilometer hoogspanningslijnen 24 op 24, 7 op 7 in de gaten houden.

VRT-journalist en energiespecialist Luc Pauwels onderwerpt Kobe aan een pittig examen: wat doen de VREG, de CREG en het VEKA? Een fout antwoord zorgt voor een gratis elektroshock. Kobe legt een meter van de 134.000 kilometer elektriciteitskabel die je in ons land kan vinden, klimt op een windturbine en vliegt in een helikopter boven de LNG-terminal in Zeebrugge.

'#Weetikveel', dinsdag 31 oktober om 21.35 uur op VRT 1 en VRT MAX.