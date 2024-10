Dinsdag in 'Wat Niemand Ziet': Mira

Foto: Ketnet - © VRT 2024

Mira is 10 en woont met haar zus en moeder in een hotel. Maar niet echt een hotel, maar een vluchtelingenhotel waar ze zitten omdat ze nog geen officiŽle papieren hebben om hier in BelgiŽ te mogen verblijven.

Voor Mira is dat niet altijd even gemakkelijk. Er is geen plek om te spelen, er zijn veel verschillende mensen met een bijzondere achtergrond en er is heel veel onzekerheid. Maar... ondertussen proberen ze er het beste van te maken en een zo normaal mogelijk leven te leiden.

'Wat Niemand Ziet', woensdag 23 oktober op Ketnet.