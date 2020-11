Dinsdag in 'The Windsors': The Future of the Monarchy

De laatste aflevering focust op het leven van de nieuwe generatie Britse 'royals', meer bepaald de prinsen William en Harry.

Zij beleefden een moeilijke jeugd, met ouders die in onmin leefden en de tragische dood van hun moeder. De documentaire staat uitgebreid stil bij het dramatische ongeluk van Lady Di, de rol van de paparazzi daarbij en de manier waarop de natie en het koningshuis ermee omgingen. Dat had een grote invloed op de relatie van de prinsen met de pers en de publieke opinie, en hun houding tegenover het rigide keurslijf van de monarchie. Ze groeiden op als kinderen van hun tijd en hadden het vaak moeilijk met de verwachtingen die in hen gesteld werden. Hoe zal deze nieuwe generatie omgaan met de tradities van het koningshuis en het aloude instituut tegelijkertijd aanpassen aan de 21ste eeuw?

'The Windsors', dinsdag 24 november om 23.00 uur op Canvas.