Dinsdag in 'The Windsors': Love or Duty

Als oudste zoon van Elizabeth is prins Charles de eerste in lijn voor haar opvolging. Het is al van jongs af aan een zware last op zijn schouders.

De relatie met zijn ouders is afstandelijk. Als kind en adolescent is Charles verlegen en onzeker. Maar na zijn studies en legerdienst wordt hij een gegeerde vrijgezel. Hij begint een heimelijke relatie met Camilla Shand (later Parker-Bowles). Als kroonprins staat Charles onder druk om te trouwen en de Windsor-dynastie een erfgenaam te bezorgen.

Maar Camilla is in de ogen van zijn familie geen geschikte kandidaat koningin. De jonge Diana Spencer is dat wel. Gaat Charles akkoord met dit gearrangeerde huwelijk of kiest hij voor zijn echte grote liefde?

'The Windsors', dinsdag 10 november om 23.00 uur op Canvas.