Dinsdag in 'Team Scheire': schermtijd & Tijl

Foto: Canvas - © VRT 2018

Tijl (Aalst) is mentaal beperkt, heeft autisme en is een tenenloper. Eenmaal per week, tijdens zijn sessie kinesie, slagen de begeleiders erin Tijl op zijn hielen te laten lopen.

Zou het wiskundige Maria- Cristina lukken om Tijl zelfstandig één uur per dag op zijn hielen te laten lopen?

Mona en Camille (Zottegem) zitten in het vierde leerjaar en verschillen enorm in hun multimediagebruik. Mona tekent graag en speelt vaak buiten, terwijl Camille geregeld naar haar gsm grijpt. Kan Deepak een oplossing bedenken om de schermtijd meer te regelen?

'Team Scheire', dinsdag 10 november om 21.20 uur op Canvas.