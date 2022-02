Dinsdag in 'Factcheckers': wordt er gesjoemeld met ziektebriefjes?

Britt Van Marsenille, Jan Van Looveren en Thomas Vanderveken gaan in het derde seizoen van 'Factcheckers' onverminderd door met hun missie: checken wat er klopt van de vele berichten, beweringen en weetjes die we dagelijks over ons heen krijgen.

In deze aflevering wil Jan nagaan of er echt zo makkelijk te frauderen valt met ziektebriefjes als op het internet wordt beweerd. Samen met Britt zoekt hij uit of elk excuus geschikt is om een doktersbriefje te krijgen.

Britt onderzoekt wat er precies gebeurt met de kleren die je achterlaat in een kledingcontainer. We gaan ervan uit dat die kleding of de opbrengst ervan terechtkomt bij wie het minder breed heeft. Maar klopt dat wel? Of zijn die kledingcontainers alleen maar big business?

Iedereen kent het wel: je koopt een fris groen basilicumplantje in de supermarkt en enkele dagen later is het in je keuken een verschraald plantje geworden. Op internet doen allerlei tips de ronde om je basilicum langer in leven én gezond te houden. Britt zoekt uit of ze werken.

Wordt er gesjoemeld met ziektebriefjes?

In oktober vorig jaar besliste de regering om ziektebriefjes voor één ziektedag af te schaffen voor werknemers van grote bedrijven en dit tot maximaal drie keer per jaar. Dat zou de administratieve rompslomp verminderen. Maar een aantal artikels op nieuwssites beweren dat het systeem misbruik zou mogelijk maken.

Ziektebriefjes zouden soms ten onrechte worden geschreven voor mensen die niet ziek zijn, maar 'gewoon' van een dagje betaald 'ziekteverlof' wil genieten. Dat is niet alleen strafbaar, maar kan onze maatschappij ook handenvol geld kosten. Britt en Jan gaan op doktersbezoek en checken of het klopt dat sommige huisartsen valse ziektebriefjes verschaffen.

'Als er nu één iemand is, die je altijd kan vertrouwen, dan is het toch wel je huisarts zeker? Wel, ik ben daar serieus aan beginnen twijfelen toen ik op internet verschillende artikels heb gelezen over dokters die valse ziektebriefjes schrijven.' - Jan Van Looveren

Valt er grof geld te verdienen met kledingcontainers?

Wij Belgen zijn kampioen recycleren en ook onze oude kleren krijgen makkelijk een tweede leven. Haast op elke straathoek vind je tegenwoordig wel een kledingcontainer. Maar volgens een aantal berichten in de media worden die verzamelde kleren niet zomaar weggeschonken aan minderbedeelden. Kledingcontainers zouden big business zijn.

Britt gaat op onderzoek. Wat gebeurt er precies met onze kleren als we ze hebben achtergelaten in een kledingcontainer? Wie verdient er aan het inzamelen van onze kleding? Hoe lucratief is dat verdienmodel? En waarom worden daarover soms geschillen uitgevochten in de rechtbank?

Maar ze wil ook de proef op de som nemen. Met de hulp van Jan en Thomas plaatst ze een eigen ‘FC container’. Samen ontdekken we in deze aflevering hoe snel hun container gevuld raakt en wat dat opbrengt. En of er inderdaad grof geld verdiend wordt met kledingcontainers.

'Er ging voor mij bij deze factcheck echt een hele nieuwe wereld open. Ik had nooit gedacht dat de bedrijven die containers plaatsen, soms zelfs bij wijze van spreken vechten om ergens een kledingcontainer te kunnen neerpoten.' - Britt Van Marsenille.

Kan je het leven van een basilicumplantje verlengen?

Het is velen van ons al overkomen: je koopt in de groenteafdeling van de supermarkt een frisgroen basilicumplantje, maar enkele dagen later zijn de heldergroene blaadjes helemaal verkommerd. Anderzijds staan er op het internet tal van artikels en tips om het leven van zo’n basilicumplantje weken of zelf maanden te verlengen.

Britt wil nagaan of die tips kloppen en vraagt daarvoor ook raad aan de bekendste moestuinspecialist van Vlaanderen: Wim Lybaert. Zal het lukken om de plantjes uit de supermarkt groen te houden?

'Als ik in de supermarkt langs de verse basilicumplantjes loop, laat ik me altijd verleiden om een potje of twee aan te kopen. En als ik dan thuis enkele dagen later naar die plantjes kijk, helemaal verdord en bruin, dan voel ik me altijd weer bekocht. Ik heb me altijd al afgevraagd wat ik fout heb gedaan. - Britt Van Marsenille.

