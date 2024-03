Dinsdag in een nieuwe 'Durf te Vragen': Mensen met een dwangstoornis

Foto: Eén - © VRT 2020

Ongeveer 1,5 tot 2 procent van de algemene bevolking kampt in meer of mindere mate met een dwangstoornis, dat is 1 op 50. Mensen kennen het ook onder de afkorting OCS, een obsessief compulsieve stoornis of in het Engels OCD, obsessive compulsive disorder.