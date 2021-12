Dina Tersago ervaart dat te laat komen heel ernstige gevolgen kan hebben

In de aflevering van 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' krijgt Dina Tersago een duidelijke boodschap. De sympathieke Dina komt met de regelmaat van de klok stevig te laat. En dat begint haar broer Hans serieus op de zenuwen te werken.

'Op tijd zijn is niet echt haar ding en bij familiefeesten zorgt dat wel eens voor frustratie. Tegenwoordig gebruikt ze meestal de kinderen als excuus.' Tijd voor Jens Dendoncker en Jeroen Verdick om haar te confronteren met het feit dat te laat op een afspraak komen, wel eens heel ernstige gevolgen kan hebben… Ze lokken Dina naar een doktersafspraak. Daar komt ze, naar goede gewoonte, bijna een uur te laat, waardoor de dokter van dienst niet bij een belangrijke operatie kan zijn. Terwijl hij Dina onderzoekt, probeert hij via een live verbinding alsnog de operatie mee te volgen. Als dat maar goed afloopt...

Romanticus Thibault wil na 16 jaar eindelijk dé grote vraag stellen aan zijn vriendin Lisa, liefst op een originele manier. Jeroen en Jens gaan hem daarbij een handje helpen. Lisa wordt door chauffeur Bram opgehaald en geblinddoekt naar een geheime bestemming gebracht: de Eiffeltoren in Mini-Europa! Of moest het de Eiffeltoren in Parijs zijn...?

Asociaal parkeren: het is niet alleen heel ergerlijk en potentieel gevaarlijk, je loopt ook het risico op serieuze boetes. Joachim krijgt het niet aan het verstand gebracht van zijn vriendin Noa om iets hoffelijker te parkeren. En laat hoffelijkheid nu net één van de specialiteiten zijn van het Hoe Zal Ik Het Zeggen?-team! Wanneer Noa nog maar eens haar auto voor een garagepoort parkeert, van een goochelaar notabene, valt ze van de ene verbazing in de andere.

'Hoe Zal Ik Het Zeggen?', maandag 6 december om 20.35 uur bij VTM en ook op VTM GO.