Dieter en de groep ontdekken maandag een Thaise karaokebar

Foto: VRT 1 - © VRT 2025

In 'Wildlife' gaat Dieter Coppens met acht jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid op buitenlands avontuur. In Thailand gaan ze samen als vrijwilligers aan de slag in een reservaat waar wilde dieren in nood opgevangen worden.

Tussen al het vrijwilligerswerk door is er tijd voor ontspanning. Dieter neemt de groep mee naar een Thaise karaokebar en dat zorgt voor een moeilijk moment bij Aveline. Hannes en Oliver worden ingeschakeld voor een gevaarlijke taak op het gibboneiland.

'Wildlife', maandag 24 maart om 20.40 uur op VRT 1.