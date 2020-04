'Dierendokters 24/7': boeiende verhalen van mens en dier bij faculteit Diergeneeskunde

Vanaf woensdag 29 april is het nieuwe seizoen van 'Dierendokters 24/7' te zien op En. 8 weken lang werd in de typische observerende stijl 24 uur op 24, 7 dagen op 7 gefilmd in de faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke.

Hier worden jaarlijks ongeveer 20.000 dieren behandeld in de 50.000 vierkante meter aan stallen en klinieken. Bijna 2.000 studenten volgen er de zware opleiding tot dierenarts.

'Dierendokters 24/7' volgt in deze boeiende omgeving de grote en kleine verhalen van paarden, runderen of geiten, honden, katten of kippen en hun baasjes. De reeks volgt ook de studenten tijdens lessen, practicums en examens. De mix van deze verhalen zorgt voor een gevarieerde reeks met humor, spanning en emotie.

Aflevering 1

Hondje Apso kreeg vanochtend een trap van een paard. Het diertje van net 5 maanden oud is er erg aan toe. / Eva specialiseert in chirurgie bij grote huisdieren. Vandaag assisteert ze bij een kijkoperatie. / In de snijzaal van de morfologieafdeling is er vandaag geen les. De zaal wordt gebruikt door drie gepassioneerde puzzelaars. Ze werken er aan een nieuw pronkstuk voor het gerenommeerde morfologiemuseum van de faculteit.

'Dierendokters 24/7' is een programma van 100.000Volts voor Eén.

'Dierendokters 24/7', vanaf 29 april elke woensdag om 20.10 uur op Eén.