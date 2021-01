Dief in brillenwinkel op heterdaad betrapt én gevat in 'Op Interventie'

Woensdag rukken inspecteurs Dylan en André in 'Op Interventie' uit voor een diefstal in een brillenwinkel. De eigenaar zelf is niet blijven stilzitten en heeft één van de daders zelf gevat en ter plaatse gehouden tot de politie arriveert.

'Het is nogal gebeurd dat mensen zelf initiatieven nemen en dat wij daar maar hoeven aan te komen en de boeien aan te doen. Iedere burger heeft het recht om een verdachte van een misdrijf ter plaatse te houden tot de politie er is. Of het aangeraden is...daar ga ik me niet over uitspreken', vertelt inspecteur André. De prijs van de totale buit? Drie brillen elk ter waarde van 750 euro. De politie start een klopjacht naar de andere twee daders.

