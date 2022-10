Deze kandidaten doen zondag Blind Auditions in 'The Voice van Vlaanderen'

Zondag is het alweer tijd voor de vierde Blind Auditions van 'The Voice van Vlaanderen'. Benieuwd welke kandidaten zich wagen aan een gezonde portie stress? Je ontdekt het hier!

Olivier (36, uit Leerbeek) is zanger in bijberoep bij 'Cabaret Magiq'. 'Ik voel me Christina Aguilera in de film Burlesque, maar dan de mannelijke versie.' Hij wil de coaches overtuigen met 'Sign Of The Times' van Harry Styles.

Zoe (21, uit Hoboken) is veel met de natuur bezig en gelooft in hekserij. Ze zingt ‘Remember’ van Becky Hill & David Guetta.

Cara (25, uit Ternat) groeide op in de VS en verhuisde na 18 jaar naar België voor de liefde. Ze brengt ‘She Used To Be Mine’ van Sarah Bareilles, een nummer dat aanvoelt zoals haar eigen verhaal.

Samuel (25, uit Gent) studeert handelsingenieur en journalistiek maar ziet zingen als zijn echte roeping. Hij wil de coaches doen draaien met ‘Set Fire To The Rain’ van Adele.

Karlien (34, uit Wolvertem) baat samen met haar man feestzaal Eldorado uit en vindt concerten daarbij het leukste onderdeel. Ze hoopt ooit zelf op het podium te staan als artieste en zingt ‘Rooting For You’ van London Grammar.

Antje (19, uit Asse) gaat al zingend door het leven en is gepassioneerd door musical. Ze geeft het beste van zichzelf met ‘Don’t Rain On My Parade’ van Barbra Streisand.

Johan (38, uit Leopoldsburg) is de zingende militair. Zingen is zijn uitlaatklep om de stress van de week los te laten. Hij brengt ‘Are You Gonna Be My Girl’ van Jet.

Tahira (27, uit Geraardsbergen) kreeg haar passie voor muziek mee van thuis uit. Haar mama, die kanker overwon, is haar grote voorbeeld en zingt zelf ook. Tahira stapt het podium op met ‘Good Kisser’ van Lake Street Dive.

Jochen (24, uit Oudenaarde) wil graag elke dag met muziek bezig zijn. Hij zingt niet alleen, maar studeert ook muziek. Hij begeleidt zichzelf op de gitaar met ‘Rugged Lovers’ van Rayland Baxter.

'The Voice van Vlaanderen', zondag 9 oktober om 19.55 uur op VTM.