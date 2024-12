Deze hoogtepunten beleef je in december op Pickx+

Met talloze internationaal gelauwerde series en films, straffe eigen producties, kwalitatieve evenementen en de meest verrassende shows, houdt Pickx+ ook in december de kijkers op het puntje van hun stoel. Dit zijn deze maand de hoogtepunten.

'Vlaanderen Muziekland Winter'

Donderdag 12 december 2024, 20.00 uur - Hits

Donderdag 19 december 2024, 20.00 uur - Kerst

Donderdag 26 december 2024, 20.00 uur - Classics

Op donderdag 14 november trok een impressionante selectie Vlaamse topartiesten richting Winterland Hasselt voor de opnames van 'Vlaanderen Muziekland Winter'. Onder toeziend oog van presentatietrio Maksim Stojanac, Katja Retsin en Sverre Denis zette de straffe line-up de Spiegeltent 'Carrousel' op z'n kop voor intieme, maar heerlijk gezellige optredens. Die line-up bestond uit: Stan Van Samang, Lotte De Clerck, Garry Hagger, Jessy, Ian Thomas, Laura Lynn, Celien Hermans, Dean, Luka, Sean Dhondt, Rosann, De Romeo’s, Gene Thomas, Helmut Lotti, Udo, Belle Perez, MSKNS (Nathalie Meskens), Willy Sommers, Sarah, Jelle van Dael, David Vandyck, Christoff, Gio Kemper en Ingeborg.

Wie er niet bij was, geen nood. Zoals steeds is 'Vlaanderen Muziekland' voornamelijk een tv-programma en brengt Pickx+ de top van de Vlaamse muziekscene tot in de woonkamer. Gedurende drie weken is 'Vlaanderen Muziekland Winter' - steeds in een ander thema - te zien op Pickx+ en Pickx Showcase.

'The Good Girls' Club S05 - De Portugese Matroesjka’s

Woensdag 18 december 2024, 22.30 uur

De ambitieuze Maria heeft de leiding genomen over de Club en lanceert een exclusieve VIP-ruimte. Deze luxueuze setting is enkel toegankelijk voor de klanten met de diepste zakken en biedt een ongeëvenaarde ervaring. Gasten worden verwelkomd door beeldschone dames die niet alleen aan de roulettetafel draaien, maar ook beschikbaar zijn voor privéafspraken. In de intieme setting zijn discretie en luxe gegarandeerd en is werkelijk alles mogelijk. Maar de droom verandert in een nachtmerrie wanneer de VIP-klanten doelwit blijken van een mysterieuze moordenaar. De spanning stijgt terwijl de Club vecht om zijn reputatie te behouden en Maria het hoofd moet bieden aan een levensgevaarlijk spel. In dit dodelijke roulette wint het huis misschien toch niet altijd.

'Christmas at Graceland'

Donderdag 24 december 2024, 22.30 uur

De feestdagen krijgen een muzikaal tintje met Christmas at Graceland, een unieke live televisiespecial vanuit het wereldberoemde huis van Elvis Presley. Muzikale grootheden brengen Elvis terug tot leven door een stem te geven aan zijn klassiekers, maar ook de bekendste kerstliedjes passeren de revue op verschillende locaties binnen de muren en op het terrein van Graceland.

Deze bijzondere uitzending bevat niet alleen exclusieve, nooit eerder vertoonde privébeelden van Elvis en zijn familie, maar ook een speciale gastrol van zijn kleindochter, Riley Keough. Bovendien delen enkele van Elvis’ dierbare vrienden hun persoonlijke herinneringen aan de King of Rock & Roll, zijn muziek en de magische kerstvieringen in Graceland — Elvis’ favoriete tijd van het jaar.

Lainey Wilson – Santa Claus Is Back In Town

Lana Del Rey – Unchained Melody

Kane Brown – Blue Christmas

Alanis Morissette – Last Christmas

Post Malone – (You’re The) Devil In Disguise

The War And Treaty – If I Can Dream

John Legend – Happy Xmas (War Is Over)

Kacey Musgraves – Can’t Help Falling In Love