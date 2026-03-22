zondag 22 maart 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Gebakken skrei met kruidenkaaspuree en vinaigrette met tomaat en artisjok
Op het vel gebakken jonge kabeljauw, kruidenkaaspuree met veldsla en lauwe vinaigrette met tomaat en artisjok.


Dinsdag: Gekonfijte eendenbout met rode kool en gebakken aardappelen
Krokant gebakken eendenbout met verse rode kool en in eendenvet gebakken peterselieaardappelen.

Woensdag: Hazelnoottaart met peer en brésiliennenootjes
Een eenvoudige taart met hazelnotenbeslag, blokjes peer en brésiliennenootjes.

Donderdg: Flamiche met Boulette de Romedenne en een groene salade
Een hartige taart uit Dinant met gistdeeg, pittige kaas en eieren, en een eenvoudige groene salade.

Vrijdag: Pastasalade met gegrilde kip, paprika en saffraanaïoli
Koude pastasalade met stukjes gegrilde kip en paprika, groene asperges en saffraan-aïoli met geroosterde amandelschilfers en dragon.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

Lees ook:
 Deze gerechten heeft 'Dagelijkse Kost' deze week in petto

