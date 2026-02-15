Deze gerechten heeft 'Dagelijkse Kost' deze week in petto

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 15 februari 2026
Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Risotto boscaiola
Risotto met gerookt spek en boschampignons.


Dinsdag: Konijn in dragonsaus met aardpeerstoemp en gebakken witloof
Gebakken konijnenbout met dragonsaus, stoemp van aardperen, gebakken witloof en een witloofsalade.

Woensdag: Chinese noedelsoep met ei
Zoetzure, pittige soep met fijngesneden groenten, volkorennoedels en geklutst ei.

Donderdag: Gerookte eend met salade van rode biet en sesamdressing
Maaltijdsalade met gekookte rode biet, plakjes gerookte eend, appel, veenbes en een tahindressing.

Vrijdag: Chocolademousse suzette met krokante meringue
Mousse van chocolade met sinaasappelsaus en krokant eiwitschuim.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

