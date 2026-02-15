Deze gerechten heeft 'Dagelijkse Kost' deze week in petto

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Risotto boscaiola

Risotto met gerookt spek en boschampignons.

Dinsdag: Konijn in dragonsaus met aardpeerstoemp en gebakken witloof

Gebakken konijnenbout met dragonsaus, stoemp van aardperen, gebakken witloof en een witloofsalade.

Woensdag: Chinese noedelsoep met ei

Zoetzure, pittige soep met fijngesneden groenten, volkorennoedels en geklutst ei.

Donderdag: Gerookte eend met salade van rode biet en sesamdressing

Maaltijdsalade met gekookte rode biet, plakjes gerookte eend, appel, veenbes en een tahindressing.

Vrijdag: Chocolademousse suzette met krokante meringue

Mousse van chocolade met sinaasappelsaus en krokant eiwitschuim.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

