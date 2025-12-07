Deze gerechten heeft 'Dagelijkse Kost' deze week in petto

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.
Maandag: Gnocchi met boschampignons en kruidenkaas
Verse deegkussentjes op basis van aardappelen en bloem in een romige saus met boschampignons en kruidenkaas.
Dinsdag: Varkenshaas met portosaus, pompoenpuree en witloof
Gebakken varkenshaas in een portosaus met zilveruitjes met puree van pompoen en gebakken witloof.
Woensdag: Tarte tropézienne
Een luchtige taart op basis van briochedeeg uit Saint-Tropez met een vulling van botercrème en banketbakkersroom.
Donderdag: Haringsalade met appel, haverblini's en zure room
Boekweitpannenkoekjes met volkorenhaver, opgeklopte zure room en een frisse salade met opgelegde haring en appel.
Vrijdag: Everzwijnpaté met hazelnoot en gebakken ui
Huisgemaakte wildpaté met stukjes everzwijn, gebakken ui en hazelnoot.
'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.
Dagelijkse kost op tv
Maandag 8 december 2025 om 12u10 »
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Maandag 8 december 2025 om 18u10 »
Dinsdag 9 december 2025 om 00u50 »
Dinsdag 9 december 2025 om 12u10 »
Donderdag 11 december 2025 om 12u10 »
