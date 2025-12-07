De Masked Singers gaan op bezoek bij Sinterklaas: wie krijgt lekkers en wie... een ontmaskering?
'Live Live Live': gloednieuw programma vol muzikale magie, passie en ontdekkingen
Viva De Pluisjes, Viva De Romeo’s: 'The Masked Singer' bevestigt wat Vlaanderen al vermoedde...

Deze gerechten heeft 'Dagelijkse Kost' deze week in petto

zondag 7 december 2025
Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Gnocchi met boschampignons en kruidenkaas
Verse deegkussentjes op basis van aardappelen en bloem in een romige saus met boschampignons en kruidenkaas.


Dinsdag: Varkenshaas met portosaus, pompoenpuree en witloof
Gebakken varkenshaas in een portosaus met zilveruitjes met puree van pompoen en gebakken witloof.

Woensdag: Tarte tropézienne
Een luchtige taart op basis van briochedeeg uit Saint-Tropez met een vulling van botercrème en banketbakkersroom.

Donderdag: Haringsalade met appel, haverblini's en zure room
Boekweitpannenkoekjes met volkorenhaver, opgeklopte zure room en een frisse salade met opgelegde haring en appel.

Vrijdag: Everzwijnpaté met hazelnoot en gebakken ui
Huisgemaakte wildpaté met stukjes everzwijn, gebakken ui en hazelnoot.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Dagelijkse kost op tv
Maandag 8 december 2025 om 12u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Maandag 8 december 2025 om 18u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 9 december 2025 om 00u50  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 9 december 2025 om 12u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Donderdag 11 december 2025 om 12u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.

Lees ook:
 Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'

De Club Van Sinterklaas Film - Het Grote Sneeuwavontuur (DVD)
DVD
Smurfs (Blu-ray)
DVD
The Last Of Us - Seizoen 2 (DVD)
DVD
https://dagelijksekost.vrt.be/
Meer artikels over VRT 1
Meer artikels over Hotel Bonka
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Fair Trade 2' - Ella-June Henrard (Streamz)

Louba, de dochter van Ivan Kozlov, is uit op wraak. Dimitri Kremer biedt haar prompt zijn diensten aan. Paternoster wil nog een laatste grote slag slaan door een grote partij cocaïne uit te halen in de haven.

'Fair Trade', om 20.40 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 11:00
    Herfstbeelden
    01:50
    Journaallus
  • 08:00
    Herfstbeelden
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 11:45
    Casper en Emma
    05:15
    Geen uitzending
  • 09:45
    Geen uitzending
    06:55
    Sprookjes van Klaas Vaak
  • 10:30
    Geen uitzending
    00:35
    De Eerste op de Moordplek
  • 09:25
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 10:00
    Geen uitzending
    00:15
    All New Traffic Cops
  • 10:25
    A Gingerbread Christmas
    23:55
    Northpole
  • 10:00
    Joe
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:40
    De Chalet aan zee
    01:15
    De Tafel van de Week
  • 11:25
    FBI
    01:05
    Fire Country
  • 11:40
    Ice Airport Alaska
    02:00
    Evil
  • 11:30
    Christmas Is Canceled
    02:00
    Geen uitzending
  • 10:45
    Cruel Instruction
    01:45
    CSI: Vegas
  • 11:38
    Z-Weekoverzicht
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:48
    Mijn tuin
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:00
    Bon Appetit
    01:05
    Tot op de Graat
  • 10:50
    Inspector George Gently
    01:35
    Darby and Joan
  • 11:00
    First Dates Australia
    01:35
    Grey's Anatomy
  • 11:05
    Ivo op zondag
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:45
    De Verandering
    01:30
    Nieuwsuur
  • 11:35
    Op weg naar het Junior Eurovisie Songfestival 2025
    02:00
    Wordt aangekondigd
Verwante artikels