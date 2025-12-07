Deze gerechten heeft 'Dagelijkse Kost' deze week in petto

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Gnocchi met boschampignons en kruidenkaas

Verse deegkussentjes op basis van aardappelen en bloem in een romige saus met boschampignons en kruidenkaas.

Dinsdag: Varkenshaas met portosaus, pompoenpuree en witloof

Gebakken varkenshaas in een portosaus met zilveruitjes met puree van pompoen en gebakken witloof.

Woensdag: Tarte tropézienne

Een luchtige taart op basis van briochedeeg uit Saint-Tropez met een vulling van botercrème en banketbakkersroom.

Donderdag: Haringsalade met appel, haverblini's en zure room

Boekweitpannenkoekjes met volkorenhaver, opgeklopte zure room en een frisse salade met opgelegde haring en appel.

Vrijdag: Everzwijnpaté met hazelnoot en gebakken ui

Huisgemaakte wildpaté met stukjes everzwijn, gebakken ui en hazelnoot.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

