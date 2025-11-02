Deze gerechten heeft 'Dagelijkse Kost' deze week in petto!

Reünie van 'De Mediamadammen' in 'Kijken en Kijken Kijken'
zondag 2 november 2025
Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Marokkaanse kippenbouten met parelcouscous
Een stoofpot van kip in tomatensaus met kikkererwten, abrikozen en parelcouscous.


Dinsdag: Toast champignon met eekhoorntjesbrood en roerei
Een gebakken zuurdesemtoast met gebakken champignons, sjalot en look, afgewerkt met roerei en waterkers.

Woensdag: Progrèstaart
Een taart met hazelnootmeringue, vanille-botercrème en nougatine.

Donderdag: Wok met gebakken groenten, gelakte runderreepjes en sushirijst
Een wokgerecht met sugar snaps en boontjes, runderreepjes met teriyakisaus en warme sushirijst.

Vrijdag: Kibbeling met ravigotesaus
In bierbeslag gebakken vis met groenekruidenmayonaise.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

Dagelijkse kost op tv
Maandag 3 november 2025 om 12u10
VRT 1
Tartaar van rundvlees met Ciprianisaus, crème van geitenkaas en avocado met chips en tuinkers.
Maandag 3 november 2025 om 18u10
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel.
Dinsdag 4 november 2025 om 00u50
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 4 november 2025 om 12u10
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 4 november 2025 om 18u10
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.

