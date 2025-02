Deze gerechten heeft 'Dagelijkse Kost' deze week in petto!

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Spinaziesalade met geroosterde bloemkool, opgelegde ui en pindasalsa

Een vegetarische maaltijdsalade met spinazie, geroosterde bloemkool, zoetzure opegelegde ui en een salsa van geroosterde pinda's.

Dinsdag: Witloofsoep met balletjes van gerookte ham en parmezaan

Een romige witloofsoep met sherry en balletjes met Cobourg ham en Parmezaanse kaas. Woensdag: Cannelloni van kabeljauw met gestoofde prei

Een gegratineerde ovenschotel met gestoofde prei en cannelloni gevuld met brandade van kabeljauw in een lichte garnalensaus. Donderdag: Kaiserschmarrn met appel en rozijnen

Een luchtige Oostenrijkse pannenkoek met appelcompote, in Calvados geweekte rozijnen, pruimenconfituur en bloemsuiker. Vrijdag: Garbure

Een Franse maaltijdsoep uit de Landes met witte bonen, groene kool en gekonfijte eend. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.