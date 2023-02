Deze 'Dagelijkse Kost' tovert Jeroen Meus deze week op je bord!

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Arancini met hervekaas en palmkool

Italiaanse gevulde rijstballetjes met palmkool, Flandrien Oud-kaas en een vulling van hervekaas. Dit moet iedereen gewoon eens gemaakt hebben, want het is lekker om van te genieten.

Dinsdag: Gebraden eendenborst, sinaasappel, rode kool en rösti

Vandaag wordt er stevig gekookt door Jeroen. Een sappig stukje eendenborst met een saus van sinaasappel, rode kool en een krokante aardappelrösti. Dit is een heerlijk klassiek gerecht, maar met een eigentijdse twist. Woensdag: Scones met confituur van mango

Jeroen gaat de Britse toer op met scones: luchtige minigebakjes die de Britten meestal bij de High Tea serveren. De confituur met mango, passievrucht, gember en kardemom is eens wat anders dan de klassieke aardbeienjam. En of dat smaakt. Donderdag: Tom yum met hondshaai

Jeroen maakt iets speciaals klaar. Een typisch Thaise, pikante maaltijdsoep met veel groenten en stukken zachtgegaarde hondshaai. Dat is tom yum. Ideaal voor iedereen die van wat extra pit houdt. Vrijdag: Trofie met courgettepesto en salsiccia

Zeg niet zomaar pesto tegen deze originele combinatie van courgette en spinazie. In combinatie met balletjes van Italiaanse worst en trofie-deegwaren staat er in geen tijd een fantastische pasta pesto op tafel. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.