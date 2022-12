Deze Christmas Specials zie je op BBC First

Beeld je in: een wit sneeuwlandschap, de geur van een kerstboom in huis en een warme glühwein in de hand. Nu alleen nog de perfecte serie... En die heeft BBC First voor je! Zak dus lekker onderuit in de zetel onder een dekentje en droom weg bij de mooiste verhalen op BBC First.

Schuif aan bij Neville in Saint Marie voor een kerstdiner met een snufje misdaad, trek je partyoutfit aan en ga naar een bal met Lu en Frank of misschien kijk je liever naar een feestelijke talentenjacht in Poplar? Ontsnap naar het Britse platteland waar een plek vrij is aan tafel in Skeldale House, maar waarom moet nog blijken… Dus, waar wacht je op? Kijk in december naar de kerstspecials op BBC First.

'All Creatures Great and Small Christmas Special'

Het is kerst in Darrowby en iedereen probeert er het beste van te maken terwijl er een wereldwijde oorlog woedt. Een jonge Joodse evacué uit Manchester die nog nooit Kerstmis heeft gevierd, brengt een beetje verwondering, kattenkwaad en vrolijkheid in huis terwijl iedereen wacht op belangrijk nieuws.

Siegfried wordt gevraagd een gewonde River te bezoeken vlak voor een belangrijke race en hij doet een belangrijke ontdekking die Sebright Saunders gebruikt als drukmiddel om River terug op de racebaan te krijgen. Siegfried brengt zichzelf en alles waar hij voor staat in gevaar, maar hij is vastbesloten om door te zetten en Tristan is zijn grootste obstakel wanneer hij het dier en zichzelf bijna tot het breekpunt drijft.

Mrs Hall komt Gerald tegen op de markt en nodigt hem uit voor een Skeldale-kerstviering die eigenlijk helemaal niet gepland was, als hij haar vertelt dat hij Darrowby gaat verlaten. De rest van het huis helpt haar een gastenlijst en een maaltijd in elkaar te flansen, maar zal hij komen opdagen? En zo ja, is Mrs Hall er klaar voor om hem te vertellen wat ze voor hem voelt?

Dinsdag 27 december om 21.00 uur.

'Shakespeare and Hathaway Christmas Special'

Frank en Lu worden ingehuurd om de ‘Voice in the Dark’ te ontmaskeren die Wintermas dreigt te ruïneren, terwijl Sebastian voor het eerst alleen een zaak moet oplossen. De start van Wintermas, het vernieuwde kerstfestival van Arden, verloopt niet volgens plan wanneer gemeentesecretaris Elaine Davies (Angela Lonsdale) een bericht ontvangt van de ‘Voice in the Dark’ die haar zegt het evenement te annuleren of een vernedering tegemoet te zien. Ze besluit deze waarschuwing te negeren, maar haar plannen worden continu gesaboteerd. Frank (Mark Benton) en Lu (Jo Joyner) gaan op onderzoek uit en ontdekken dat de spanningen binnen de gemeenteraad hoog oplopen. Terwijl ze proberen uit te zoeken wie er achter de berichten zit, krijgt Sebastian (Patrick Walshe McBride) zijn eerste eigen zaak. Maar niets kon hem voorbereiden op zijn ontmoeting met Rob (Steve Edge), alias Mr Christmas, die elke dag kerst viert met zijn dochter Olivia (Niamh Longford). Iemand heeft zijn huis beklad met de woorden dat hij moet stoppen. Sebastian maakt een valse start wanneer hij Olivia van streek maakt, de buurman Matt (Jonny Muir) beschuldigt en zijn eerste cliënt wegdrijft. Lukt het hem het tij te keren en zichzelf te bewijzen wanneer duidelijk wordt dat de twee zaken met elkaar te maken hebben? Zal hij Kerstmis kunnen redden?

Maandag 19 december om 20.00 uur.

'Call the Midwife Christmas Special'

December 1967. Het leven in Poplar keert terug naar normaal na het verschrikkelijke treinongeluk. De vroedvrouwen verhuizen de kraamkliniek naar een nieuw pand en een van hun eerste patiënten is Rhoda Mullocks, die het team goed kent nadat haar laatste baby door thalidomide (softenon) was getroffen. Zuster Crane zorgt voor een zwangere alleenstaande moeder die net uit de gevangenis is vrijgelaten, terwijl zuster Frances een bevalling begeleidt in een kledingfabriek. Elders besluit Fred geld in te zamelen voor de families die getroffen zijn door het treinongeluk en stelt een feestelijke talentenjacht voor: Poplartunity Knocks.

Maandag 26 december om 19.00 uur.

'Death in Paradise Christmas Special'

Er is maar één zaak die Selwyn nooit heeft opgelost – en deze kerst zal die zaak hem weer achtervolgen. Terwijl de inwoners van Saint Marie zich voorbereiden op de feestdagen, wordt true-crime podcaster Jennifer Langan doodgeschoten gevonden. Langan onderzocht de opmerkelijke verdwijning van een negenjarige jongen op kerstavond in 1977. Wanneer opnames van de nacht van de moord worden ontdekt, staat het team voor een huiveringwekkend vraagstuk. Hebben ze hier te maken met bovennatuurlijke krachten? En nog wel de grootste verrassing van allemaal: zal Neville de liefde vinden net op tijd voor kerst?

Dinsdag 27 december om 18.00 uur.