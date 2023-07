Deze 4 chefs zorgen voor flinke dosis rock 'n roll op de barbecue in nieuw seizoen 'Open Vuur'

Vanaf zondag 2 juli is 'Open Vuur' terug! Laat je smaakpapillen opnieuw ontvlammen met de iconische barbecue boys uit West-Vlaanderen, Tom Degroote en Dominique Persoone.

Dit seizoen worden ze uitgedaagd door twee nieuwe grillmasters die hun kunsten komen vertonen: Nick Van Hoof en Kevin Kegeleers van Zouterover.

In 5 gloednieuwe afleveringen halen de vuurchefs weer alles uit de kast en experimenteren ze met de wildste barbecue technieken. Ze laten hun creativiteit de vrije loop en knutselen een bird cage in elkaar waar ze heel wat lekkers aan hangen. Op het menu staan er veel originele barbecue gerechten zoals een heerlijke zalm in assado style, zelfgemaakte brioche met gerookte boter en coquilles gebrand met een heet strijkijzer. De beste ingrediënten van dit seizoen zijn echter de duo’s! Heerlijk hoe ze mekaar letterlijk het vuur aan de schenen leggen. Goede vibes verzekerd!

Dominique Persoone & Tom Degroote

Als één van de vertrouwde njam!-gezichten hoeft Dominique Persoone weinig introductie. De Bruggeling is verzot op chocolade, maar de trouwe njam!-kijkers weten intussen dat Dominique ook verslaafd is aan barbecueën. Hij is een vaste gast in de zomerprogramma’s van njam! en als het aan hem lag, is het elke dag BBQ-feest.

Tom Degroote kent alle geheimen van ‘the world of meat’ en maakte vorig jaar zijn debuut op de zender in het eerste seizoen van 'Open Vuur'. Hij is kind aan huis in de keukens van de beste restaurants en helpt chefs het beste stuk vlees te kiezen voor al hun bereidingen. Als punkrocker in hart en nieren smijt hij zich altijd met de voeten vooruit in het leven en nog het liefst van al met een rugzak gevuld vol goesting en humor.

Nick Van Hoof & Kevin Kegeleers

Nadat chefs Kevin & Nick het eerste seizoen van tv-programma 'Grillmasters' op VIER wonnen, richtten ze samen het food concept Zouterover op. Een eigen zaak met een duidelijke visie rond pure, eerlijke smaken; out of the box denken; zero waste; gezelligheid en mensen verbinden door eten. En die droom werd werkelijkheid op een stuk UNESCO wereld erfgoed in de vorm van een oude landloperskolonie in het groene hart van de Noorderkempen.

Kevin zijn positieve anarchisme zet hij in als kracht in zijn keuken. Een niet opgeleide chefkok, met een goed ontwikkelend smaakorgaan, die graag vaste patronen en denkwijzen binnen de wereld van food en gastronomie wil doorbreken. Net als een forel zwemt hij tegen de stroom in en wil hij door middel van controverse mensen inspireren en hen verbinden rond het vuur.

Na het winnen van 'Grillmasters' liet Nick zijn andere passie, opvoeder in de bijzondere jeugdzorg, even achter om volledig voor zijn droom te gaan. Op het bruisende Antwerpse zuid verzorgden ze de food in een hippe zaak, al snel werd duidelijk dat hij meer wilde en zo startte Zouterover. Momenteel is hij zijn passie als opvoeder én zijn droom als chef aan het combineren door middel van een time out project op te starten voor jongeren in hun pluktuin en voedselbos 'Zanderover'.

Het zomert op njam!

Deze zomer zet njam! maar al te graag de bloemetjes buiten! Onze look & feel zit in een zomers jasje, we pakken uit met frisse drankjes, zalig zonnige gerechten en koelen af met verrukkelijke desserts in onze zomerprogrammatie en op onze digitale kanalen. Beleef de zomer van njam! met overheerlijke programma's, een Summer Guide vol met zomerse inspiratie, tips & tricks en een bijpassende Proef de Zomer playlist!

'Open Vuur' seizoen 2, vanaf 2 juli op njam!, elke zondag een nieuwe aflevering om 11.00, 16.00 en 23.00 uur.