De 'World Matchplay Darts 2021' live bij VTM 2

Goed nieuws voor de vele fans van het darts. Vanaf 17 juli krijgen de VTM 2-kijkers negen dagen op rij darts van de bovenste plank voorgeschoteld tijdens de World Matchplay Darts 2021. Alle pijlen zijn gericht op landgenoot Dimitri Van den Bergh, die vorig jaar sportgeschiedenis schreef en als regerend kampioen zijn titel zal verdedigen.

Vorig jaar rekende ‘Dancing Dimi’ af met de Schot Gary Anderson, ging aan de haal met 167.000 euro én steeg naar de twaalfde plaats op de wereldranglijst. Zal hij het opnieuw waarmaken? Je kan het live volgen bij VTM 2.



De prestigieuze competitie keert na een jaar afwezigheid - omwille van corona - terug naar zijn oude thuis in de Winter Garden in Blackpool (Engeland). In totaal strijden 32 spelers om de overwinning: de beste zestien spelers van de Professional Darts Corporation (PDC) worden vergezeld door de zestien beste spelers van de ProTour-rangorde.



Commentatoren van dienst zijn Rudy Lanssens en Jan Rummens. Vanaf 17 juli kan iedereen de wedstrijden van World Matchplay Darts 2021 live volgen, elke dag om 20.00 bij VTM 2. Op zondag 18 juli is er ook een middagsessie om 14.00 en een avondsessie om 20.30. De finale is op zondag 25 juli om 21.30 te zien bij VTM 2.

