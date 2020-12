De wereld is een dorp stelt de nieuwe aflevering van 'Besmet'

'We staan aan het begin van een invasie in BelgiŽ', aldus Isra Deblauwe, entomoloog ITG, over de tijgermug in onze streken in 'Besmet' op Canvas.

Vandaag lijken bepaalde ziektes op plaatsen op te duiken waar ze vroeger nooit voorkwamen. Dat komt vooral door onze manier van leven: We willen 'alles', zo snel mogelijk en met een minimum aan moeite. Vandaag kunnen we de wereld rondreizen alsof het niets is. De wereld is een dorp geworden. Maar die globalisering zorgt er ook voor dat ziektes makkelijk verspreid raken over heel de wereld.

In deze aflevering ontdekken we de gevolgen van globalisering en klimaatopwarming aan de hand van het voorbeeld van de tijgermug. Dat is een exotische muggensoort die tot voor kort enkel in de tropen leefde, maar vandaag ook in Europa voorkomt. De mug is door de geschiedenis heen de grootste verspreider van dodelijke ziektes gebleken, zoals Zika en Dengue. De schade die zo’n mug kan aanrichten, is niet te overzien.

'De opwarming van de aarde laat insecten vandaag toe om op plekken te komen waar ze nooit eerder geweest zijn', zegt Jean-Claude Dujardin, parasitoloog, ITG.

'Besmet' trekt ook met Adam Hendy, een pas afgestudeerde entomoloog aan het ITG, naar Manaus in Brazilie, een miljoenenstad middenin het Amazone-woud. Met onderzoekers van het ITG gaan we ook op zoek naar de tijgermug in onze eigen achtertuin om de verspreiding in kaart brengen en indien mogelijk te bestrijden. De dreiging dat dit beestje bij ons ziektes kan verspreiden die hier nooit eerder voet aan grond kregen, lijkt reëler dan ooit.

'Besmet', maandag 7 december om 21.20 uur op Canvas.