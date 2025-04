De versmarkt blijkt grote uitdaging in 'Wildlife'

In 'Wildlife' gaat Dieter Coppens met acht jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid op buitenlands avontuur. In Thailand gaan ze samen als vrijwilligers aan de slag in een reservaat waar wilde dieren in nood opgevangen worden.

Het vrijwilligerswerk op het reservaat draait op volle toeren. De groep staat vandaag in voor het inkopen van voedsel voor de olifanten. Tia stelt voor om zelf eens avondeten te maken voor de rest en gaat met Julia en Bram naar de versmarkt. Dat blijkt een grotere uitdaging dan gedacht.

