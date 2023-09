'De Verraders' zet zich schrap voor eerste moord en nieuwe verbanning

Op zondag 1 oktober breekt dag drie van 'De Verraders' aan. En er is 's nachts bloed gevloeid, want de eerste moord is een feit. Aan de ontbijttafel ontdekken de bondgenoten wie van de dodenlijst het niet heeft gehaald.

Vier namen prijkten op de lijst, maar pokerspeelster Charlotte Van Brabander wist zich dankzij het schild veilig te stellen. Vooral het lot van Véronique De Kock, Nora Gharib en Hans Van Alphen is dus onzeker. Een van hen zal ‘s ochtends niet meer verschijnen aan het ontbijt. Al lijkt verrader Walter dat nog niet echt door te hebben en zo een kleine inschattingsfout te maken…

Na de moord hervatten de deelnemers al snel het gewone kasteelleven. 'We zijn nog met 18 en ik kan jullie verzekeren: het gaat nu razendsnel', weet Staf Coppens. 'De koppen gaan rollen.' Een nieuwe dag, dat zijn ook nieuwe verdachtmakingen. De pijlen richten zich steeds meer op kok Jelle Beeckman, terwijl verrader Klaasje zo veel mogelijk bondgenoten probeert te overtuigen dat Charlotte weleens een verrader zou kunnen zijn. Het winnen van een schild wordt voor velen dus cruciaal om zich veilig te stellen van een nieuwe moord, maar daarvoor moet er eerst een missie worden gespeeld. Dat wordt een sportieve missie. 'Maar kennis over de andere deelnemers zal minstens even belangrijk zijn', verklapt Staf. In drie teams zal er goed moeten samengewerkt worden om toegang te krijgen tot de wapenkamer.

Na de missie gaat het zoals elke dag in een rechte lijn naar de ronde tafel. In de aanloop daarnaartoe worden de posities ingenomen. Charlotte houdt er haar eigen methode op na om te weten te komen op wie de anderen zullen stemmen. 'Charlotte is de koningin van de intrige. Ze is dominant en neemt de leiding', klinkt het bij verrader Walter De Donder. 'We werden echt gekeurd zoals de Gestapo, allemaal op een rij. Een echt kruisverhoor', vult collega Bart Appeltans aan. Aan de ronde tafel is het voor iedereen tijd om kleur te bekennen en de eerste moord te wreken. Maakt de groep nu wel komaf met een verrader of wordt er opnieuw een bondgenoot geliquideerd? Door een plotse verandering van tactiek lijken alle ogen plots op één iemand gericht…

Vincent Fierens gooit samen met Julie Van den Steen en Niels Albert alle intriges op tafel in aflevering 3 van 'De Verraders: De Ronde Tafel'

In 'De Verraders: De Ronde Tafel' gaat host Vincent Fierens elke zondag om 21.25 uur dieper in op de aflevering van 'De Verraders'. Samen met een bekende fan van het programma en een ex-speler bespreekt hij het verraad, de leugens, de strategie en het wantrouwen uit de voorbije aflevering. Nu zondag schuift fan van het eerste uur Julie Van den Steen mee aan tafel. Zij smult van het verraad en de leugens en deelt haar visie op de gebeurtenissen. Vincent ontvangt daarnaast ex-speler Niels Albert, die vorig seizoen erg lang meespeelde als bondgenoot. Hij deelt zijn ervaringen en vertelt hoe het is om met dit spel mee te spelen. Ook Frank Boddin, expert in menselijk gedrag, is te gast in 'De Ronde Tafel'. Hij laat zijn blik schijnen op de groepsdynamiek in het kasteel en kijkt op een andere manier naar het gedrag van de spelers. Ten slotte schuiven ook de eerste vermoorde en de nieuwe banneling mee aan tafel.

Loïc Van Impe ontrafelt de geheimen van bannelingen en vermoorde deelnemers in 'Het Uur Van De Waarheid' op VTM GO

Waar 'De Verraders' stopt, gaat 'Het Uur Van De Waarheid' door op VTM GO. Loïc Van Impe ontvangt meteen na hun vertrek uit het kasteel de slachtoffers van de verraders en de bannelingen en ontrafelt samen met hen de geheimen van het spel. Loïc serveert hen een heerlijke maaltijd terwijl ze hun hart luchten over het gespin in het kasteel. Als kers op de taart onthult Loïc de identiteit van de verraders aan de afvallers. 'Het Uur Van De Waarheid' is elke zondag om 21.25 uur te zien op VTM GO.

'De Verraders', zondag 1 oktober om 19.55 uur en aansluitend in 'De Verraders: De Ronde Tafel' om 21.25 uur bij VTM.