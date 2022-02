'De Verraders' plegen eerste moord en spanning stijgt aan ronde tafel: wie wordt verbannen?

Maandag viert de liefde hoogtij. Maar niet in 'De Verraders'. Daar barst voor de 18 bekende Vlamingen de strijd tussen goed en kwaad helemaal los. 'De Verraders' ging vorige week sterk van start en 985.000 kijkers en 35% marktaandeel (live+uitgesteld, VVA 18-54).

Toen de nacht viel kwamen verraders Jamie-Lee Six, Walter Damen en Loïc Van Impe in het grootste geheim samen om een eerste bondgenoot te vermoorden. Is hen dat gelukt? En wie moet het spel verlaten? Na de moord breekt voor de bondgenoten nog een moeilijk moment aan. Zij moeten immers voor het eerst een potentiële verrader verbannen en naar huis sturen. Aan de ronde tafel is de spanning dan ook te snijden.

Om hun identiteit verborgen te houden gaan de verraders ver. Heel ver. En er wordt meteen staalhard gelogen. 'Als je zweert op de mensen die je liefhebt en dan toch liegt, dan ben je toch een slechte mens?', besluit Hannelore.

De groep begint vol goede moed aan dag 2 van het spel vol leugens, valkuilen en verrassende wendingen. Aan het ontbijt dringt het besef door dat de verraders een eerste keer genadeloos hebben toegeslagen. Komt iedereen opdagen of blijft er één plek vrij aan tafel? De groep vertrekt nadien ook op een nieuwe missie. Vorige week verdienden ze zo een eerste zilverstaaf. Zilver dat de kijker thuis kan winnen via vtm.be. Staf heeft een nieuwe opdracht voor hen en die staat helemaal in het teken van de moord. In een volle kerk zit er namelijk een erfenis verstopt bij één van de aanwezigen. Bij wie? Dat moeten de deelnemers zo snel mogelijk zien uit te vissen.

De missie kan één deelnemer een schild opleveren dat hem of haar beschermt tegen een nieuwe moord van de verraders. Dat schild ging vorige week naar Issam Dakka. Alleen besloot Issam daarover te liegen tegenover de rest van de groep. Komt die beslissing hem duur te staan? Of richt de groep haar pijlen op een andere verdachte? Tijdens de eerste ronde tafel worden de verdachtmakingen geuit en zit het spel op de wagen…'Ik wou absoluut niets zeggen', klinkt het bij verrader Walter Damen, 'Maar als iemand mij uitdaagt, kan ik niet anders dan een klein bazookaatje boven te halen, op iemand te richten en te hopen dat het werkt.'

Nicolas Caeyers ontrafelt de geheimen van de verbannene in 'De Verraders: De Aftocht' op VTM GO

In 'De Verraders' wordt er elke week een kandidaat verbannen uit het kasteel. Wie aan de ronde tafel de meeste stemmen krijgt, moet het spel onmiddellijk verlaten. In 'De Verraders: De Aftocht' op VTM GO brengt Nicolas Caeyers de verbannene elke week naar huis en blikken de twee tijdens de autorit terug op de voorbije dagen. Hoe hebben de deelnemers het spel ervaren? Hoe reageren ze op de polemiek die rond hen is ontstaan? Wie denken zij dat de 3 verraders zijn? Nicolas biedt hen een luisterend oor en ontrafelt alle geheimen van het spel. 'De Verraders: De Aftocht' is elke maandag om 21.50 uur te zien op VTM GO.

'De Verraders', maandag 14 februari om 20.35 uur op VTM.