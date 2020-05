De tijd staat letterlijk stil in de tweeling-aflevering van 'Dat Belooft Voor Later'

'Ik ga alles dubbel zien, want ik ben niet op pad met drie, maar met zes kinderen. Het is te zeggen drie keer een tweeling', leidt Staf Coppens woensdag 6 mei om 20.35 uur de laatste aflevering van 'Dat Belooft Voor Later' bij VTM.

Het programma trok de voorbije weken gemiddeld 605.000 kijkers naar het scherm (live+uitgesteld). Staf bezorgt morgen tweelingen Mila & Maroo (5 jaar), Alana & Robin (6 jaar) en Ymen & Arwen (6 jaar) de dag van hun leven, want hij zorgt ervoor dat ze de tijd kunnen stoppen en test wie van de twee het meest nieuwsgierig is.

Staf trekt met de tweelingen naar een sportwinkel. Tijdens hun bezoek zijn er sportdemonstraties bezig, zoals pingpongen, basketballen en schommelen. Maar wat de kinderen nog niet weten, is dat het een speciale sportwinkel is. 'Als er iets ergs dreigt te gebeuren, kan je vanuit de controlekamer de tijd stoppen met deze magische, rode knop. Je kan hiermee alles laten stilaan, er beweegt niets meer', vertelt Staf. Wanneer Staf de rode knop uittest, kunnen de kinderen hun ogen niet geloven.

Staf heeft in de sportwinkel nog een opdracht in petto voor de tweelingen: als ze binnen de tijd van de zandloper een toren van acht verdiepingen kunnen bouwen met drinkbekers, dan krijgen ze een trofee. Ze kunnen op de rode knop drukken zodat ze meer tijd hebben, ook al mogen ze het niet. Wie test zijn bouwskills binnen de tijd? En wie gaat valsspelen door de tijd te stoppen?

Staf probeert in zijn eigen Staf-Lab te achterhalen wie van de twee de grootste curieuzeneus is. Hij heeft daarvoor een bizarre doos in elkaar geknutseld met daarop een knop. 'Zoals je een kat bij de melk kan zetten, heb ik de kinderen bij een rode knop gezet', lacht Staf. Mila & Maroo, Alana & Robin en Ymen & Arwen mogen de knop niet indrukken, want als ze dat doen gebeurt er iets bijzonders. Wanneer Staf de kamer verlaat, eist de rode knop alle aandacht op en dat zorgt voor de nodige spanning in de kamer. Kunnen ze zichzelf beheersen? Of is de verleiding te groot?

De doe-proef ziet er in de laatste aflevering van 'Dat Belooft Voor Later' een beetje anders uit. Niet alleen spelen twee kinderen tegelijk de proef, iedereen voert ook dezelfde opdracht uit. Lukt het de tweelingen om het tafelkleed weg te trekken en zoveel mogelijk servies te laten staan op de tafel?

Het volledige seizoen van 'Dat Belooft Voor Later' herbekijken kan op VTM GO.

'Dat Belooft Voor Later', woensdag 6 mei om 20.35 uur bij VTM.