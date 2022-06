'De Tien Om Te Zien' onthult wie Anja is uit de hit van Gorki

Artiesten die de vrouw, het voertuig of zelfs het vaartuig van hun dromen bezingen: zondag staan ze centraal in 'De Tien Om Te Zien'. Deze week zijn namelijk de tien beste lofzangen om te zien aan de beurt.

Heel wat mensen vroegen zich af hoe autobiografisch de teksten van Luc De Vos waren. Die Anja waarover hij zong, heeft die echt bestaan? Willy Sommers en Bea Van der Maat zochten het uit in Tien Om Te Zien en ontdekten wie Anja verrassend genoeg bleek te zijn. 'Dit inspireerde Luc De Vos dus - en dat verbaast me helemaal niet - tot het schrijven van een geweldige rock classic', klinkt het bij Stijn Meuris wanneer hij ontdekt wie Anja precies was. 'Zo zat Luc een beetje in mekaar. Dit soort muziek, daar hield hij echt van.'

