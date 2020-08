De Ronde van Lombardije zaterdag live bij VTM

Ook nu zaterdag 15 augustus is het al sport wat de klok slaat bij VTM, Q2 en op HLN.be. Wielerliefhebbers kunnen vanaf 15.50 uur afstemmen op VTM en HLN.be voor de eendaagse klassieker Ronde van Lombardije.

Volgt Mollema zichzelf op in de Ronde van Lombardije? Of maakt Evenepoel zijn ambitie waar?

Afgelopen zaterdag zagen 637.000 wielerfans bij VTM hoe Wout Van Aert voor de eerste keer de zege in Milaan-San Remo pakte, goed voor een stevig marktaandeel van 51,7% (VVA 18-54).

Nu zaterdag 15 augustus staat de Ronde van Lombardije op het programma. De 114de editie ziet er dit jaar wat anders uit. De 'Koers van de Vallende Bladeren' vindt niet alleen in de zomer plaats, de organisatie heeft de rit ook 12 kilometer ingekort. Maar de belangrijke hindernissen in de Italiaanse klassieker blijven onaangeroerd. Onderweg van Bergamo naar het Comomeer moeten de renners nog steeds zes beklimmingen trotseren.

Titelverdediger Bauke Mollema krijgt in Lombardije te maken met tweevoudig winnaar én teamgenoot Vincenzo Nibali. Maar alle ogen zijn natuurlijk gericht op topfavoriet Remco Evenepoel, die na winst in de Ronde van Polen nu ook de Giro di Lombardia wil winnen. De laatste Belg die daarin slaagde was Philippe Gilbert in 2009 en 2010.

De Ronde van Lombardije is op zaterdag 15 augustus vanaf 15.50 uur live te volgen bij VTM en op HLN.be. Het commentaar tijdens de wedstrijd is van wielerjournalist Merijn Casteleyn. Op HLN.be blikt sportjournalist Stijn Vlaeminck diezelfde dag ook nog vooruit op de Ronde van Lombardije, samen met ex-wielrenner Johan Museeuw.