'De Rechtbank' trekt naar assisen: een unieke inkijk op het assisenproces over een moord uit 1991

Vanaf donderdag 4 november staat 'De Rechtbank' in het teken van assisen: de redactie kon 6 dagen lang een assisenproces over een moord uit 1991 meevolgen vanop de eerste rij.

In 1991 worden Jules Bogaerts (81) en Jeanne Jacobs (78) vermoord teruggevonden in hun woning in Tienen. In de omgeving worden kledingstukken gevonden, besmeurd met bloed van de slachtoffers. Honderden mensen worden ondervraagd, alle pistes onderzocht, maar de dader(s) worden niet gevonden en in 2004 werd de zaak afgesloten.

In 2014 wordt de cold case herbekeken. Er wordt nieuw DNA-onderzoek gedaan en men vindt een match met het achternichtje van Jules en Jeanne. Zij was 18 jaar op het moment van de feiten.

Vandaag, 29 jaar na de feiten, staat achternicht Alinda Van der Cruysen terecht voor de dubbele moord. Ze ontkent alles. Twaalf juryleden moeten beslissen over haar schuld of onschuld.

Het resultaat zie je in 'De Rechtbank - Assisen', vanaf donderdag 4 november om 20.35 uur in 3 afleveringen op Play4.