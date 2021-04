De paashaas komt met twee ei-genaardige opdrachten langs bij 'LEGO Masters'

Zaterdag 3 april geven presentatoren Krt Rogiers en Ruben Nicolai twee nieuwe opdrachten aan de kandidaten van 'LEGO Masters'. Het niveau wordt steeds hoger, de concurrentie steeds zwaarder en de opdrachten steeds moeilijker.

Deze week wordt er geen team naar huis gestuurd, maar voor de overblijvende zes duo’s staat er wel degelijk iets belangrijk op het spel: de winnaars krijgen een gigantisch voordeel voor de volgende aflevering. De eerste opdracht: een symmetrisch paasei bouwen met een diameter van exact 16 steentjes.

Lijkt simpel, maar omdat het systeem gebaseerd is op hoekige steentjes, zijn bolle en ovale vormen één van de moeilijkste zaken om te bouwen met LEGO. De kandidaten krijgen 2 uren de tijd voor hun paasei. Roy en Thomas kibbelen over de kleur van hun ei: 'Ik vind een blauw ei niet echt Pasen. We gaan werken met lichtgeel, de échte kleur van een kippenei. Als je een relatietest wil doen, raad ik aan om samen een paasei met LEGO te bouwen', verzucht het koppel.

Jan en Julien nemen een risico en pakken het anders aan: 'We denken dat de meeste teams op dezelfde manier zullen werken zoals het voorbeeld, wat misschien ook gewoon slim is, maar wij gaan proberen ons te onderscheiden met een andere techniek.' Maar interessante bouwtechnieken resulteren soms ook in ruitvormige en vierkante paaseieren...

'Ik heb nog nooit van mijn leven een ei gebouwd. Een ei op zich is al moeilijk om te tekenen en dan nog eens een ei in 3D bouwen… Dat is een beetje met een ei in je broek zitten', grappen Dries en Killian.

Opdracht 2 gaat over bouwkunde en constructie: de duo's krijgen 8 uur de tijd om een toren van 1m20 hoog te bouwen. De toren moet niet alleen mooi zijn, maar ook tegen een 'stootje' kunnen. Daarenboven moet het ei dat ze gebouwd hebben in de toren passen. De toren die het langste stand houdt op de trilplaat, wint deze aflevering.

Wie wordt de winnaar van deze ei-genaardige opdrachten?

De afleveringen van 'LEGO Masters' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

LEGO® Masters is een VTM/RTLNl coproductie en wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland - onderdeel van Banijay Benelux - en is gebaseerd op het originele Britse format van Tuesday’s Child en de LEGO Group.

'LEGO Masters', zaterdag 3 april om 20.30 uur bij VTM.