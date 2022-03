'De Notaris' heeft het donderdag over familiezaken

Vroeger zat het in de familie, notaris worden. Tot eind vorige eeuw kregen kinderen van notarissen voorrang om het notariaat over te nemen. Wie geen vader of moeder had die notaris was, moest politiek benoemd worden.

In 2000 is dat veranderd. Sindsdien kan je enkel kandidaat-notaris worden als je slaagt voor een vergelijkend examen. Luc en Annelies Wylleman zijn derde en vierde generatie notarissen in Sleidinge. Annelies Wylleman is nog op de oude manier notaris geworden. Zij nam het kantoor in Sleidinge Evergem over van haar vader, die op zijn beurt zijn vader en grootvader was opgevolgd.

Aan dezelfde kantoortafel waar Luc vroeger zat, komen nu de cliënten van Annelies om raad vragen. Zo zijn er Tessa en Stijn, die met hun vijf dochters een nieuw samengesteld gezin vormen. Of Kris en Ann, twee zussen die samen de helft van het appartement van hun hertrouwde vader hebben geërfd. 'Als je oplossingen wil vinden die met veel emoties te maken hebben, dan vraagt dat tijd', aldus Annelies.