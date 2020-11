'De MUG': man valt van ladder in het holst van de nacht

'De MUG' volgt op maandag 9 november om 21.55 uur bij VTM hoe de hulpverleners van ZNA Stuivenberg de hele nacht gas geven. Bij elke case staat n vraag centraal: wat is er gebeurd?

Dat willen spoedarts Bart en spoedverpleegkundige Helga zo snel mogelijk te weten komen wanneer ze worden opgeroepen voor een man die in het holst van de nacht van een ladder is gevallen. 'Wat voor een uur is dat nu om van een ladder te vallen... Is dat een inbreker of iemand die zijn sleutels vergeten is om ergens binnen te geraken? Je denkt vanalles maar wat het dan uiteindelijk was, dat had ik niet verwacht...', vertelt Helga.

Ambulanciers Bart en Peter worden opgeroepen voor een kindje van 1 jaar dat bewusteloos is gevallen. 'Als je naar interventies vertrekt met kinderen, dan vertrek je met een andere ingesteldheid. Je bent iets alerter en zenuwachtiger dan bij volwassenen', vertelt Peter. En zulke situaties maken niet alleen bij de hulpverleners, maar vooral bij de ouders zelf heel veel emoties los.

De spoeddienst is een afdeling van komen en gaan, niet alleen voor de patiënten maar ook voor de hulpverleners. Spoedverpleegkundige Helga gaat, na 42 jaar dienst, op pensioen en dat laten haar collega’s niet ongemerkt voorbijgaan. 'Ik heb zoveel jaren in het ziekenhuis gestaan en mijn hart ligt bij mijn collega’s, mijn patiënten en bij mijn werk', vertelt Helga.

De aflevering van De MUG is ook te (her)bekijken op VTM GO.

'De MUG', aflevering 6 op maandag 9 november om 21.55 uur bij VTM.