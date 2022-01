De Meilandjes zijn volop bezig met verhuizen en daar komt veel bij kijken

De familie Meiland neemt afscheid van de Achterhoek. Het zijn de laatste uren maar Erica heeft nog niets ingepakt, eigenlijk wil ze helemaal niet weg.

De honden zijn ook veel gelukkiger op het platteland. Martien grijpt moedig in en begint de zolder op te ruimen.

'Nog een kerstboom, volgens mij hebben wij twaalf kerstbomen, vreselijk, we kunnen wel een kerstdorp beginnen.'

De emoties lopen hoog op als ze proberen de veel te grote inboedel in de veel te kleine vrachtwagen te proppen. Als niemand het ziet, pinkt Erica zelfs een traantje weg. De verhuiswagen laden ze uit in Noordwijk, de familie Meiland is weer compleet en terug bij hun roots. Het is een flinke overgang van de romantische boerderij op het platteland naar de moderne villa.

Maxime Meiland: 'Mama werkt veel en is slecht om dingen uit handen te geven dus ik wil haar helpen.' Het is voor iedereen duidelijk dat Erica dringend nood heeft aan ontspanning. De stress en frustraties lopen op en er is maar één remedie: vakantie voor iedereen!

