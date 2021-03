De mannen geven lesje seksuele voorlichting aan kinderen in 'De Bachelorette'

De laatste roosceremonie sloeg bij de mannen in als een bom. Het plotse vertrek van drie mannen zorgde dan ook voor veel ongeloof en spanning. 'Ik denk dat iedereen wel weer de spanning voelde tijdens de ceremonie.'

Iedereen zet zijn beste beentje voor en dat is nodig ook. Morgen moeten de mannen bewijzen hoe goed ze met kinderen om kunnen. Dat is uiterst belangrijk voor Bachelorette Elke, die zelf mama is van een dochter en zoon. En de kinderen die klaar staan voor onze vrijgezellen zijn niet van plan om het hen makkelijk te maken.

De Bachelorette op tv

De laatste roosceremonie sloeg in als een bom. De kaarten zijn geschud, de geesten staan weer op scherp. En dat is nodig want deze keer moeten de mannen bewijzen hoe goed ze met kinderen om kunnen.

De laatste roosceremonie sloeg in als een bom. De kaarten zijn geschud, de geesten staan weer op scherp. En dat is nodig want deze keer moeten de mannen bewijzen hoe goed ze met kinderen om kunnen.

De laatste roosceremonie sloeg in als een bom. De kaarten zijn geschud, de geesten staan weer op scherp. En dat is nodig want deze keer moeten de mannen bewijzen hoe goed ze met kinderen om kunnen.