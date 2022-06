De 'Lefgozers' nemen een frisse duik… in een dwangbuis

Een nieuwe aflevering van 'De Grootste Lefgozer' start met vonken en vuur. De lefgozers redden zoveel mogelijk slachtoffers uit een brandend gebouw.

'De Grootste Lefgozer', dinsdag 14 juni om 21.35 uur bij VTM 2 en op VTM GO.

Afkoelen kunnen de kandidaten in een ijzingwekkende tweede proef. Vastgegespt in een dwangbuis met riemen nemen de lefgozers vanop een springplank een duik in het water. Vanop de bodem moeten ze zichzelf bevrijden. Geraken de lefgozers op tijd met het hoofd boven water?

Wie verricht de grootste heldendaad? En wie verliest z’n cool en raakt het noorden kwijt in de rook- en vlammenzee?

De Grootste Lefgozer op tv

De zeven overblijvende kandidaten worden in een container vol slangen ondersteboven gehangen en moeten zoveel mogelijk prijzen pakken. Nadien krijgen ze in een jacuzzi tien erg pikante pepers te eten.

