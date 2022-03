De laatste '#weetikveel' houdt halt aan het Albertkanaal

Foto: Eén - © VRT 2021

Tot slot van deze reeks gaat Kobe te land, te kanaal en in de lucht tijdens de laatste aflevering van '#weetikveel' over het Albertkanaal. Deze waterweg voorziet in de behoeften van 40% van de Vlamingen maar is ook van groot belang voor de derde grootste binnenhaven van Europa: Luik.