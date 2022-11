De laatste beslissingsmomenten en reünie van de vier koppels in 'Blind Getrouwd'

Na de beslissingsmomenten van de eerste koppels, breekt in 'Blind Getrouwd' ook voor Jana & Christiaan en Florence & Jiri het uur van de waarheid aan.

Maandag 14 november vertellen ze aan elkaar of ze getrouwd blijven of niet. Florence en Jiri bijten de spits af en bij Jiri klinkt alvast wat twijfel: 'Ik ga met een heel dubbel gevoel naar het stadhuis omdat ik totaal geen zekerheid heb. Het waren weken van ups en downs en dat voelde ik ook bij haar. Ik ben zeker van wat ik straks ga zeggen, maar ik ben vooral zenuwachtig voor wat ik ga horen.' Ingeborg noemde hen ‘een prinsenpaar’, maar blijft het koppel ook na het experiment getrouwd?

Ook voor Christiaan en Jana komt het beslissingsmoment dichterbij. Bij hun laatste avondmaal in Kontich polst Christiaan naar het antwoord van Jana. Zij twijfelt nog maar legt de beslissing in Christiaans handen: 'Ik heb beslist dat hij gaat beslissen. Zegt hij ja, dan zeg ik met volle overtuiging ook ja. Zegt hij neen, dan snap ik het volkomen.' Ze bereidt dan ook twee brieven voor: een ja- en een nee-brief. Welke brief zal ze bij het beslissingsmoment moeten bovenhalen…?

Nadat de koppels vijf maanden geleden goed nieuws kregen in de gebouwen van VTM, worden ze op dezelfde plek opnieuw verwacht voor de reünie-aflevering. Ze kijken samen terug, blikken vooruit en staan stil bij hun 'Blind Getrouwd'-avontuur. Als gastvrouw en grootste supporter van de koppels, mocht Ingeborg uiteraard niet ontbreken. Zij neemt de koppels even apart en wil weten hoe zij de back to reality ervaren hebben.

