De laatste aflevering van 'Wat Niemand Ziet' volgt Mathieu

Mathieu is 11 jaar, heeft een broertje Arthur en woont met zijn ouders in een deelgemeente van Bornem. De ouders van Mathieu hebben een bijzondere job.

Zijn mama is kapitein aan wal en zijn papa is kapitein op een baggerschip. Dat wil vooral zeggen dat Mathieu zijn ouders niet vaak thuis zijn. Zijn papa is telkens zes weken weg van huis en daarna zes weken thuis. Voor Mathieu is dat niet altijd even gemakkelijk want hij mist zijn papa dan ongelooflijk hard.

'Wat Niemand Ziet', woensdag 18 december op Ketnet.