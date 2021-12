De laatste aflevering van 'Op Slot': Van paaspauze naar vierde golf

In de derde aflevering lijkt het dat we stilaan aan het 'einde van de tunnel' zijn? Na de derde lockdown wil iedereen weer leven. De vaccinatiestrategie blijkt de exit met de heropening van de horeca en een zomerplan vol versoepelingen.

Maar in oktober is corona terug van nooit weggeweest met een vierde golf.

De paaspauze komt hard binnen, zeker bij Ann van kledingboetiek 'Othello', die het shoppen op afspraak maar niets vindt. Kapster Sevda is evenmin te spreken over dit 'gebroken woord'. Intussen maakt Andrea er het beste van met haar foodtruck en doet Portland een fotoshoot voor hun volgende plaat. Want optreden zit er nog altijd niet in.

Maar er komt perspectief voor de horeca, die eerst zijn terrassen mag openen. Andrea gaat ervoor, net als Steve die eindelijk Plopsapark en hotel kan openen.

'Ik heb vaak de verhalen gehoord van de oorlog. De Eerste, de Tweede Wereldoorlog, zoals iedereen denk ik, bij zijn grootouders. En als ik dan mag kiezen, geef mij dan toch nog maar covid. In plaats van een wereldoorlog', aldus Steve Van de Kerkhof van Plopsaland.

En er is nog meer goed nieuws met het 'zomerplan'. Ook Patrick heropent zijn cinema; later in juni volgen nog versoepelingen en Portland treedt zelfs een eerste keer terug op. Midden juli gaan de cijfers weer de slechte kant op en wordt de pauzeknop opnieuw ingedrukt. Het Covid Safe Ticket lijkt, samen met de hoge vaccinatiegraad, hét instrument voor de definitieve heropening van de samenleving. Portland viert het met een topconcert in het Rivierenhof. Maar midden oktober schieten de cijfers weer omhoog en is de vierde golf een feit.

Met getuigenissen van de ondernemers Andrea De Smedt, Ann Dirckx, Jente Pironet en Sarah Pepels, Steve Van de Kerkhof, Patrick Deboes en Sevda Durukan; en van de politici Alexander De Croo, Annelies Verlinden, Frank Vandenbroucke en Jan Jambon.

'Op Slot', dinsdag 21 december om 21.20 uur op Canvas.