De laatste aflevering van 'Besmet': Babel

Bij elke wereldwijde ziekte-uitbraak zorgt de wetenschap vroeg of laat voor een adequaat antwoord. Dat zal bij corona niet anders zijn. Maar de weg ernaartoe is bezaaid met vele hindernissen, die altijd dezelfde oorzaak blijken te hebben: de menselijke natuur.

'Ik probeer te begrijpen wat hen tegenhoudt om zich te laten verzorgen wanneer ze zich ziek voelen', aldus Temmy Sunyoto, epidemioloog ITG.

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde realiseerde zich met zijn lange en rijke expertise al vroeg dat een medische remedie niet werkt als ze niet aangepast is aan het menselijk gedrag. De menselijke gewoontes en gebruiken zijn even belangrijk als het juiste medicijn of de correcte epidemiologische aanpak. Ook dat merken we vandaag in eigen land.

In deze laatste aflevering trekt 'Besmet' met Koen Peeters, medisch antropoloog aan het ITG, en zijn team naar Vietnam om na te gaan hoe het land erin geslaagd is om malaria zo goed als volledig uit te roeien.

'Om mensen echt te begrijpen, moet je met hen werken, van hen willen leren en met hen leven. Dat is wat ik doe', zegt Thuan Thi Nguyen, antropologe NIMPE, ITG-doctoranda.

In de sesamlandbouwgebieden rond de stad Gondar in Ethiopië onderzoeken de ITG-wetenschappers dan weer waarom de haast vergeten en goed behandelbare ziekte Leishmaniasis er zo welig tiert bij de seizoenarbeiders.

'Bij ons onderzoek moet je van onzekerheid houden. Niks van wat je ziet of hoort is zeker', aldus Koen Peeters, medisch antropoloog ITG, over zijn discipline.

Tenslotte gaan we in eigen land na waarom wij zoveel moeite hebben om de inmiddels beruchte coronacurves omlaag te krijgen, ondanks de duidelijke regels daarover. Waarom werkt de contact tracing niet optimaal? En zullen we wel massaal het vaccin nemen wanneer het uiteindelijk beschikbaar is?

